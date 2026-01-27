Después de años dejando huella en el mundo del K-pop como parte de Super Junior, Kangin regresa a los escenarios latinoamericanos y esta vez su destino es Perú. El exintegrante del icónico grupo coreano llega a Lima para su fanmeeting “Stunning Together” este 30 de enero en el Teatro Peruano Japonés, ubicado en el distrito de Jesús María. Un encuentro especial donde sus seguidores podrán conocerlo de cerca, escuchar historias de su carrera y disfrutar de momentos únicos junto a él.

Antes de su esperado encuentro con los fans peruanos, Diario Correo conversó con Kangin sobre este evento y lo que significa para él volver a conectar con sus admiradores en Sudamérica.

—¿Qué pueden esperar los fans del fanmeeting “Stunning Together”?

Este encuentro con los fans no se centrará en la simple presentación de una actuación en el escenario. Se centrará principalmente en pasar tiempo junto con los fans, comunicándonos con ellos. Por lo tanto, el concepto general es que la calidez y la emoción se transmitan tal cual. Esperamos que sea un encuentro con los fans en el que la energía de todos lo complete.

—¿Qué pasatiempos o actividades disfrutas actualmente que tus fans quizás aún no conozcan?

Me parece una pregunta bastante importante. Yo diría que el cuidado personal. El cuidado de la piel, por la mañana y por la noche, y tomar suplementos buenos. He estado aplicándome muchos productos básicos para el cuidado de la piel, aunque no estoy seguro de si realmente puedo llamar a eso una actividad. Antes no era de los que usaban lociones de calidad con regularidad, pero últimamente las aplico con bastante frecuencia. Probablemente, los fans aún no saben mucho sobre mi rutina de cuidado de la piel. Quizás piensen: “ ¿Este tipo no se preocupa por ese tipo de cosas? ”, pero, en realidad, lo hago con mucha frecuencia.

—¿Qué es lo que más recuerdas de tu última visita a Perú?

Han pasado bastantes años desde la última vez que fui a Perú. Recuerdo que era un recinto al aire libre enorme. Era de noche, un escenario al aire libre inmenso, y, ahora que lo pienso, hacía un calor increíble. Aquella vez me pareció increíblemente largo, no en el sentido de que el tiempo se hiciera eterno, sino en el de que queríamos más y más. Ahora recuerdo esa sensación. La energía seguía y seguía. Y luego, la barrera del idioma no importaba porque incluso solo las miradas y las reacciones, todo el lenguaje corporal, era una sensación pura que se percibía a través de la piel. Recuerdo haber buscado el vídeo hace poco, y por eso tengo tantas ganas de reencontrarme con los fans.

—Si pudieras llevarte un recuerdo especial a Perú, ¿cuál sería?

Últimamente también me ha interesado mucho y he estado usando algo en casa. Hay una madera llamada palo santo; cuando se quema, su aroma, esa fragancia a madera quemada, se esparce sutilmente y es realmente encantador. Me gustaría llevarme un poco conmigo.

—¿Hay alguna parte del fanmeeting que estés esperando con más ansias, como los juegos, la sesión de preguntas y respuestas o las canciones?

Me comunico con mis fans a través de mi cuerpo. Los juegos son muy divertidos, eso es lo primero, pero lo que más ilusión me hace ahora mismo es que voy a cantar una canción que aún no he publicado. Tengo muchas ganas de ver cuánto les gusta a los fans peruanos.

—¿Qué mensaje te gustaría compartir antes de este encuentro tan especial?

Todos ustedes son muy importantes para mí, pero ha pasado demasiado tiempo desde mi última visita. Para ustedes, los fans de Perú, esta es mi segunda visita, y los he extrañado mucho. Han esperado tanto tiempo, y espero que podamos compartir un momento realmente especial juntos. Estoy muy agradecido de haber tenido esta oportunidad especial una vez más. Seguiré trabajando duro y creciendo, esforzándome por mostrarles lo mejor de mí. Gracias desde el fondo de mi corazón.

(Video: Gianina Laredo Ravello)