Kangin, reconocido cantante surcoreano y exintegrante de SUPER JUNIOR, se prepara para un reencuentro profundamente esperado con sus fans peruanos. Después de más de una década desde su última visita al país, el artista vuelve con su primer fanmeeting internacional en solitario, “Stunning Together”, un tour que lo llevará por distintas ciudades de Asia y Latinoamérica. El encuentro se realizará este 30 de enero en el Teatro Peruano Japonés.

El artista, cuyo nombre real es Kim Young Woon, confirmó este tour el 12 de noviembre a través de sus redes sociales, sumando rápidamente la atención de fans en todo el mundo. La gira, que recorrerá cinco ciudades entre Asia y Latinoamérica, marca una nueva etapa en su carrera, consolidando su regreso a los escenarios tras varios años de ausencia y celebrando más de 20 años de debut artístico.

La última visita de Kangin a Perú fue en 2013, cuando aún formaba parte de SUPER JUNIOR, una de las agrupaciones más influyentes e icónicas del k-pop a nivel mundial. Ahora, en 2026 y poco después de celebrar su cumpleaños número 41, el artista vuelve en solitario para reencontrarse con el público que lo ha acompañado a lo largo de su trayectoria.

El fanmeeting “Stunning Together” promete dinámicas especiales, los famosos beneficios como Hi Bye, Foto 1x1 y firma de autógrafos, entre otros. Presentaciones exclusivas y momentos íntimos con los asistentes, convirtiéndose en un encuentro único que busca conectar directamente al artista con su fandom peruano.