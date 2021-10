Pamela Franco es blanco de críticas por no respetar el convenio que tuvo con el productor musical, Nílver Huárac , quien refirió que invirtió mucho dinero en varias cirugías estéticas de la ahora pareja del cumbiambero Christian Domínguez; así como profesores de canto.

Al respecto, Karen Dejo también se pronunció a favor de Nílver Huarac, debido a que Pamela Franco no habría respetado el compromiso laboral que tuvo con el productor musical.

Karen Dejo estuvo en el programa “América Hoy” que emite en América TV, donde refirió que Nílver Huarac invirtió una fuerte suma de dinero en la ahora artista Pamela Franco. “Hasta donde yo sé, Nilver (Huárac) invirtió en Pamela Franco, pero bueno ya ¿Qué se va hacer? no hay un contrato (escrito) de por medio y ella está libre de escoger, pero ella tiene que ser agradecida con Nílver Huárac ”, dijo.

“Porque si a Pamela Franco no la hubiera tenido Nílver en Alma Bella no hubiera crecido, sin él (Nilver Huárac), ella (Pamela Franco) no hubiera sido nada”, aseveró la bailarina y chica reality.

Janet Barboza: “Pamela Franco vivió en casa de Nílver Huárac”

La conductora Janet Barboza contó que fue testigo de cómo trató el productor Nílver Huárac a Pamela Franco.

“Christian (Domínguez) lo único que te puedo decir es que mientras Pamela trabajó con Nilver, la verdad es que yo nunca he visto que él haya tratado mejor a una figura que a ella. Vivió en su casa muchos años y la ayudó con muchísimas cosas que yo no tengo por qué decirlas, pero sí me consta que Pamela recibió un excelente trato”, aseguró Janet Barboza.

Los exintegrantes de la agrupación musical, Alma Bella, hablaron el día de hoy sobre lo que vivieron con su productor musical con la actual pareja de Christian Domínguez. Karen Dejo junto a Génesis Tapia y Leysi Suárez apoyaro a Nilver Huarac y criticaron duramente a Pamela Franco. (Fuente: América TV)

(Fuente: AméricaTV)

