La integrante de ‘Esto es guerra’, Karen Dejo aseguró que en este momento de su vida se encuentra soltera y feliz, por lo que no quiere enamorarse, prefiere que su siguiente novio la conquiste.

Así lo dijo en una entrevista para América Espectáculos donde detalló el viaje que hizo a Estado Unidos en el que aprovechó para vacunarse contra la COVID-19.

“Estas vacaciones las disfruté con mi hija, fui mamá por partida doble porque llevé a mi sobrina... Me cansé mucho, pero todo para que mi hija sonría... Estaba con un poco de miedo (por la vacuna contra la Covid-19) porque amigos me habían dicho que les había afectado, tenía miedo ponerme mal y arruinar el viaje, por eso me vacuné el último día del viaje, pero no tuve ningún síntoma”, señaló Karen Dejo.

“Estoy soltera, cuando un hombre llega, llega y cuando no llega, no llega. Ahora estoy disfrutando del amor de mi vida que es mi hija. Ahora ni por WhatsApp, antes por WhatsApp, por Instagram por todo, pero es que no me da la gana, la que no quiere ahora soy yo, que me ganen, que hagan su mérito”, añadió la popular ‘Sabrosura’.

TE PUEDE INTERESAR | Documentos para viajar sin problemas a Estados Unidos desde el Perú

La última relación más larga que tuvo Karen Dejo fue con el bailarín argentino Lucas Piró a quien conoció en ‘El gran show’ y terminó el 2019. En su momento la conductora de televisión dijo que la relación no teminó por infidelidad sino por decisión mutua.

VIDEO RECOMENDADO

Conozca las sentenciadas de la sexta gala de “Reinas del show”

Luego de las presentaciones en la sexta gala de "Reinas del show", la expolicía Jossmery Toledo y la exvoleibolista Carla 'Cotito' Rueda fueron las sentenciadas en dicho certamen por su bajo rendimiento y disputas. (Fuente: América TV)