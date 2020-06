La integrante de "Esto es guerra”, Karen Dejo, aseveró que no entiende por qué la gente siempre critica a ese ‘reality’ de América Televisión, a pesar que ahora se encuentran ayudando a los más necesitados en pleno estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

La chica ‘reality’ además, se mostró feliz de regresar a “Esto es guerra” e indicó que las críticas al programa no le afectan, pues los miembros vienen cumpliendo con todas las normas de seguridad que dispuso el Gobierno para frenar la pandemia del COVID-19.

“Ante esta situación debemos ser solidarios y el programa no es la excepción. Yo no entiendo las críticas porque solo es contra ‘Esto es guerra’, cuando los demás canales tienen sus programas al aire y no pasa nada. Nosotros seguimos trabajando de manera silenciosa y aportando a los que necesitan”, dijo la también bailarina al diario Trome.

Como se sabe, después de varios meses "Esto es guerra” volvió a emitirse desde mayo último a través de América Televisión.

Karen Dejo también publicó en su cuenta de Instagram parte de la rutina de ejercicios que realiza para mantenerse en buenas condiciones físicas y saludables.