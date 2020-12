Karen Schwarz y Ezio Oliva decidieron pasar la Nochebuena fuera de Lima y viajaron por primera vez con su segunda bebé Cayetana y su hija mayor Antonia. A este viaje también se les sumó las madres de la conductora de TV y del cantante.

El destino que escogió la pareja fue Cusco y, en todo momento, Karen Schwarz recalcaba en sus historias de Instagram que, para viajara, han tomado las medidas necesaria que pide el Gobierno para frenar el contagio de la COVID-19.

La conductora de TV también contó que le fue muy difícil poder hacer las maletas de sus hijas, pues cada una necesita diferentes ropas, accesorios, juegues, entre otras cosas.

“No saben lo que ha sido hacer maletas. Si antes de hacer maletas, cuando tenía a Antonia nada más era una locura, ¿ustedes se imaginan tener dos? Me he quedado hasta las seis de la mañana (...) he dormido solo dos horas”, expresó la exmodelo.

