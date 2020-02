Tras expresar su molestia al ver a su pequeña hija en una de las historias que publicó Rodrigo González en su cuenta de Instagram, Karen Schwarz deslizó la posibilidad de entablar una demanda contra el popular ‘Peluchín’.

“Creo que él no me va a entender. Creo que las personas que no son papás, que no son mamás, no van a entender. Pero el día que sean papás, el día que él tome la decisión de ser papá si así lo quiere, se va a dar cuenta que a los hijos no se les toca por nada. Mi hija no tiene por qué ser parte de su contenido, yo no le he autorizado, Ezio no le ha autorizado, ya creo que pasó el límite de lo que puede ser la televisión”, dijo la conductora de televisión ante las cámaras de ‘Válgame’.

Karen Schwarz aclara si demandará a Rodrigo González por mostrar a su hija. (Video: Latina)

Y pese a que en la publicación del exconductor de Latina su hija aparece con el rostro tapado, Karen Schwarz remarcó que él no tiene derecho de utilizar ninguna parte del cuerpo de su hija para su tipo de contenido.

"No les voy a dar una respuesta con respecto a si voy a demandarlo o no, simplemente yo espero que él aprenda a delimitar el tema del trabajo o lo que es su opinión acerca de mí o de mi esposo con mi familia. Estoy luchando por lo menos para que a mi hija no se la vuelva a tocar”, aseguró la esposa de Ezio Oliva.

