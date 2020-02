¡Guerra de Instagram! Rodrigo González compartió una imagen de la hija de Karen Schwarz en sus historias de Instagram. Esta publicación enfureció a la conductora de TV y le hizo esta advertencia.

“Muchos saben que desde hace dos años al señor Rodrigo González, a quien no lo conozco. Si eres feliz haciéndolo (hablando de ella), sigue haciéndolo si te da felicidad. A mí no me molesta. Lo que no voy a permitir es que utilices un video de mi hija. (...) Si quieres usar videos para burlarte de la gente, hazlo. Pero de mi hija, no. Con mi hija no te metas”, indicó una furiosa Karen Schwarz.

Ahora, el excondcutor de Latina respondió tras las acusaciones impartida por la esposa de Ezio Oliva.

"Karen Schwarz, Karen Schwarz, Karen Schwarz, escúchame bien lo que te voy a decir así con este dedo amenazador, yo no me he metido con tu hija, oye ridícula. Ahora eres la abanderada del movimiento ‘con mi hija no te metas’ jajaja. Quién se ha metido con tu hija, oye. Yo solo hice lo que haces tú todos los días en tu programa como cuando hablas de los hijos de Farfán, tú no les tapas la cara para hablar de él. En todo tu contenido tu contenido tú también exhibes todos los días a tu hija. Yo solo quería mostrar que tú prefieres ver a la competencia”, se defendió Peluchín.

