Luego que Karina Rivera confirmó su salida del programa “Tengo algo que decirte”, espacio de Latina en el que laboró junto a Lady Guillén; ahora se alista para conducir “La Ruta del Amor”, que se estrenará el lunes 13 de julio.

“La Ruta del Amor” espacio que también irá por Latina estará dedicado a las parejas que buscan una auténtica historia romántica. “Porque el estar separados no es excusa para amar y cuando haces todo por amor las distancias se acortan”, se lee en la promoción del programa.

Y es que las relaciones amorosas han tenido que adecuarse a los difíciles tiempos que vivimos debido a la pandemia del coronavirus y ahora “La Ruta del Amor” promete sorprendentes retos para los solteros que buscan el amor de sus vidas, demostrando que el estar lejos no es impedimento para amar de verdad.

“La Ruta del Amor” abordará las nuevas formas de relacionarnos en esta actual normalidad que vivimos y cómo se puede entablar relaciones sanas y seguras.

Latina adelantó que este novedoso formato -conducido por Karina Rivera- desafiará a los solteros a superar seis etapas que serán supervisadas y mantendrán el máximo cuidado de bioseguridad. Este original formato será conducido por la siempre carismática Karina Rivera quien ha labrado una exitosa carrera en la conducción televisiva hace varios años.

Como se recuerda Karina Rivera tras anunciar su salida del programa “Tengo algo que decirte”, usó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje: “Hoy me tocó una vez más despedirme de un programa de Tv. No sé si uno se acostumbra a las despedidas pero creo que me acostumbro más a ser agradecida, porque cada programa deja una huella, un nuevo aprendizaje, nuevos retos cumplidos, nuevas amistades”.

