Luego de muchos años, Timoteo y Karina Rivera se volverán a encontrar en un set de TV. En esta oportunidad, el querido dragoncito y la conductora de TV, son los flamantes invitados del programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya” emitido por América los domingos a las 7:00 p.m.

“Es la segunda vez que llego al programa y, como siempre, la pasé muy bien. Aunque la tuve difícil, cocinar con el disfraz es muy complicado, no podía picar las verduras, Karina y yo hicimos una buena dupla. También, me gustó competir contra Germán y Michael, ellos saben cocinar y fueron una fuerte competencia”, comentó Timoteo.

Luego continuó: “la primera vez que cocinamos juntos y, aunque la desesperé un poquito, todo resultó muy bien. Karina sí sabe cocinar, ella sí conquista por el estómago”.

“Soñamos con algún día regresar a trabajar juntos”

El carismático dragoncito comentó que el cariño por Karina Rivera sigue intacto y que están en constante comunicación.

“La vi después de un tiempo y la vi igualita, su yo interno es el mismo, ella siempre es Karina, siempre es la atenta, la cariñosa, la que quiere enseñar, aconsejar... ella y yo somos patas, siempre nos comunicamos y siempre soñamos con algún día regresar a trabajar juntos”, confesó.

VIDEO RECOMENDADO