¡Indignada! Karla Tarazona, en conversaciones con Trome, comentó que Leonard León, padre de sus hijos, no los llamó para saludarlos por Navidad. Además, la conductora de TV afirmó que el cantante no ve a sus pequeños desde el Día del Padre.

“Ni su número sabemos. No llamó ni dio señales de humo. De repente no tenía señal en donde vive (risas). Seguro estará esperando que la jueza le diga: ‘Anda a verlos’, porque nadie le prohíbe ver a los bebes y eso demuestra que no soy una persona intransigente”, comentó Tarazona.

NO VE A SUS HIJOS

Karla asegura que, en el Día del Padre, Leonard solo fue y se tomó fotos para Facebook.

“Desde el Día del Padre, desde esa fecha desapareció. Seguro aparecerá para el año que viene, para la misma fecha y solo a tomarse la foto para el Facebook. Emocionalmente los perjudica, porque no es normal presentarse una vez al año. Eso desestabiliza a mis hijos”.