En el nuevo inicio del programa ‘Préndete’, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio le dieron la bienvenida a su compañera en la conducción, Melissa Paredes. En su presentación, la expareja de Rafael Fernández fue directa con la exmodelo.

Todos quedaron sorprendidos cuando Tarazona le dijo a Paredes que si novio, Anthony Aranda, no es de su agrado. Se notaba la incomodidad en el rostro de la exmodelo, incluso ‘Metiche’ comentó que nadie tiene corona en el programa y prueba de ella, fue dicho comentario.

“ Lo que sí te voy a dejar en claro, es que tu enamorado no me cae ”, dijo Karla. El comentario de ‘Metiche’ no se hizo esperar y añadió: “ A mí también no me cae Anthony Aranda, el ‘Gato Activador’, no vayan a decir que porque estas acá nos cae bien ”, mencionó.

Seguidamente, Melissa Paredes no se quedó callada y dijo que no comentaran sobre su pareja, pues trabaja en el programa es ella, no su actual relación: “ Porque lo meten acá a él. A mí y a él la verdad poco nos importa si les cae bien o no ”, dijo la expareja de Rodrigo Cuba.

