En la última edición del programa D’Mañana, Karla Tarazona expresó su descontento con la nueva paternidad del Gato Cuba debido al poco tiempo que tiene de relación con Ale Venturo.

“Él venía de una relación donde por parte de él (por lo menos) lo que se veía no había terminado el amor. Entonces no me vas a decir qué al terminar mi relación, al siguiente mes me voy a poder enamorar de otra persona tan rápido, y encima tener otra familia”, expresó Karla Tarazona.

Luego continuó con: “al transcurrir los meses, mira la situación tan complicada que tiene Rodrigo, que hasta el día de hoy no puede ver a su hija. Entonces, cómo es que estás pensando en crear otra familia, si ni siquiera compones (tú) vida anterior, ni siquiera estoy bien emocionalmente, ni siquiera puedes ver a tu hija”.

Gato Cuba reflexiona tras confirmar que se convertirá en padre por segunda vez

El futbolista del Sport Boys, Rodrigo Gato Cuba, se encuentra totalmente feliz pues su familia aumentará con la llegada de un nuevo bebé.

El popular deportista se convertirá en padre por segunda vez junto a su pareja, la empresa culinaria Ale Venturo, con quien finalmente decidieron oficializar el embarazo de la rubia con unas piernas imágenes donde ambos están acostados sobre una cama mostrando la prominente barriguita producto de su avanzado estado de gestación.

Trascendió que el bebé del Gato Cuba y Alexandra Venturo nacería para finales de este año o principios del 2023.

Ante tantas emociones, el Gato Cuba reflexionó sobre la vida y no dudó en colgar el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: “Todo lo que pasa en tu vida, viene a hacerte cada día una persona más fuerte, porque hoy duele, mañana transforma”.

Como se sabe, hace tan solo un año Rodrigo Cuba tenía una relación con su entonces esposa Melissa Paredes con quien vivía al lado de su pequeña hija, pero semanas después Magaly Medina lanzó un ampay de la actriz con su bailarín Anthony Aranda en una comprometedora situación que desató la separación de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes que ahora se disputan la custodia de su hija.