Karla Tarazona reveló que intentó sacarle información a su hijo Valentino, quien estuvo presente en la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander.

Recordemos que el menor acompañó a su papá Christian Domínguez a la boda para ser parte del show, luciéndose con sus mejores pasos de baile en el escenario.

“Mi hijo está ahí no entiendo, le pregunté cómo estuvo la boda y mi hijo no sabía donde estaba. Yo le dije para que me chismee algo aunque sea. ¿Cuenta hijito quien estuvo?”, expresó Karla para El Popular.

Vanessa Terkes sobre vestido de Ethel Pozo: “parecía una campesina fashion”

En la última edición de En Boca de Todos, Vanessa Terkes tuvo diversas opiniones sobre los atuendos que utilizaron las conductoras de América Hoy en el matrimonio de Ethel Pozo. Además, la actriz expresó que el vestido que utilizó la hija de Gisela, le recordó a una campesina con mucho estilo.

“Muy bonito, muy romántico, like (...) me encantó, me recordó a las películas antiguas. Así, campesina fashion la veo yo”, afirmó la artista.

TE PUEDE INTERESAR