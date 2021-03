Karla Tarazona tuvo duras palabras contra su expareja, Leonard León, debido a que no le pasaría la pensión para los gastos en los que se incurre por alimentación de sus hijos.

En una entrevista para Trome, reveló la situación que vive actualmente en cuanto a la pensión correspondiente destinad a sus menores hijos y aseguró que continuará trabajando para darles la vida que merecen.

“Con el Sr. seguimos en juicio. Mis hijos viven de lo que yo trabajo, yo no me conformo con 300 soles, la vida de mis pequeños vale mucho y para eso me saco la mugre trabajando. No estiro la mano ni soy arrimada de nadie. Yo no vivo de limosnas, sino de mi trabajo”, señaló.

En ese sentido, consideró que las autoridades judiciales harán su labor contra quienes consideró que no se pueden llamar “humanos” y a quienes calificó de “engendros”.

“Del Sr. no sabemos nada desde marzo del año pasado no cumple a carta cabal con la pensión de los niños, pero dejemos que la justicia de encargue de estos seres que ni humanos se les puede llamar, porque si no le tienen consideración ni a sus propios hijos, imagínate”, sostuvo.

“¡De qué clase de engendros estamos hablando!, seres sin sentimientos y sin nada de nada”, agregó la empresaria.

