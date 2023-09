Karla Tarazona critica look de novia de Estrella Torres: “No es alta, mucha cosa encima se ve más chiquita”

Este fin de semana, el evento más importante en la farándula fue la boda de Estrella Torres y Kevin Salas, sin embargo, la artista fue criticada por Karla Tarazona, quien consideró que el vestido no le favorecía por su estatura.

“ Estrella no es una chica alta, todo el volumen que tenía el vestido la hacían ver más chiquita y el peinado, ella tenía que tener el rostro limpio, siento que muchas cosas encima ”, expresó la conductora de TV.

Asimismo, Tarazona remarcó que el look de Estrella no la favoreció. “Me pareció bonito el encaje, los brillos, pero el segundo vestido se le vio mucho mejor”.

¿Qué dijo Estrella Torres tras su boda con Kevin Salas?

Luego de contraer nupcias, Estrella Torres dijo que vive un sueño al casarse con Kevin Salas.

“Felices y contentos, gracias a todos por mostrarme su apoyo y compartir mi felicidad. Y a todos les digo que den el anillo y cásense. Siempre soñé, desde pequeña, con casarme como una princesa, como una reina, con la persona que en realidad me ame y valore como lo hace Kevin”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR