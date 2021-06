El esposo de Karla Tarazona, Rafael Fernández, contó en redes sociales cómo celebró el Día del Padre en familia. Sin embargo, el hecho que más llamó la atención fue el tierno detalle de uno de los hijos de Tarazona, Stephano, quien le dio una emotiva carta.

“¡Feliz Día del Padre! Gracias tío por cuidarme y por enseñarme un montón de cosas, eres el mejor, siempre nos cuidas y te preocupas por nosotros siempre. Te amaremos mucho. Te amo, atentamente Stephano”, escribió el hijo de Leonard León y fue Fernández quien lo compartió en redes sociales.

Carta del hijo de Karla Tarazona a Rafael Fernández.

El empresario tiene dos hijos de una anterior relación y Tarazona señaló, en su momento, que se lleva muy bien con ellos.

“Me levantaron con regalos y ahora me acompañan antes de dormir. No serán mis hijos, pero no me impide darles amor”, comentó con una tierna fotografía familiar que publicó en sus historias de Instagram.

Del mismo modo, Rafael Fernández agradeció a su pareja, Karla Tarazona, por las sorpresas. ”Gracias, amor, por hacerme esta hermosa sorpresa en la cena, llena de regalos y sonrisas. Siempre me haces sentir especial”, concluyó.

Mensaje de Rafael Fernández.

