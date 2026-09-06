A tres meses de su matrimonio con Christian Domínguez, Karla Tarazona volvió a sorprender al mostrar el nuevo tatuaje que decidió hacerse como símbolo de una etapa importante en su vida. La conductora radial no dudó en lucirlo frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

En esta ocasión, Karla dejó de lado las iniciales del cumbiambero, que ya se había tatuado anteriormente, y eligió una fecha con un significado especial para ambos. La conductora decidió plasmar en su piel el día en que ella y Christian contrajeron matrimonio en una notaría.

“ Me puse un tatuaje con la fecha de matrimonio ”, comentó Karla Tarazona. La conductora dejó claro que, a diferencia de una ocasión anterior, esta vez no incluyó las iniciales de su esposo.

“ Ahora solo es la fecha, no son las iniciales; vamos a ver cómo va. Hasta el momento, todo tranquilo, todo bien para la pena de muchos y alegrías de otros ”, señaló.

Tarazona aseguró que no considera que vaya a arrepentirse de haberse tatuado una fecha relacionada con su matrimonio con Domínguez. La conductora explicó que tomó esta decisión desde la confianza y el compromiso que mantiene actualmente en su relación.

“ No me arrepentiría. ¿Por qué me arrepentiría? Creo que cuando uno está en una relación y le pones toda tu fe, toda tu confianza, es la etapa que estamos ahora ”, contestó.

Por otro lado, Christian Domínguez fue consultado sobre el tatuaje que alguna vez se realizó con el rostro de Pamela Franco. El cantante explicó que algunos de sus tatuajes fueron modificados o eliminados con el paso del tiempo, aunque decidió conservar otros porque representan momentos importantes de su vida.

“Se modificaron y algunos se borraron. En mi caso, yo he usado tatuajes por las experiencias que he tenido. Hay tatuajes que no he borrado porque son parte de mi vida”, sostuvo.