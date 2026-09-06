Diana Sánchez volvió a referirse a su deseo de convertirse en madre. La expresentadora de ‘Yo Soy’ contó en ‘Sin + que decir’ que el proceso de fecundación in vitro que lleva adelante junto a su esposo, Dan Guido, avanzó favorablemente tras conocerse el resultado de la evaluación genética del embrión. Aunque la noticia la llenó de ilusión, todavía deberá esperar a que se concrete la transferencia para saber si podrá cumplir su anhelado sueño.

Después de varios años en los que sus proyectos de formar una familia tuvieron que esperar por diferentes circunstancias, la conductora decidió compartir detalles de este anhelado proceso. Durante su reciente estadía en Perú, visitó el streaming de María Pía Copello y contó que el procedimiento de fecundación in vitro que realiza junto a su esposo obtuvo resultados favorables. Sin embargo, precisó que todavía falta cumplir un paso fundamental antes de saber si finalmente podrá iniciar un embarazo.

Sin embargo, la exchica reality recordó que, antes de recurrir a este procedimiento, intentó distintas alternativas con la esperanza de convertirse en madre. Pese a sus esfuerzos, ninguna de ellas tuvo el resultado esperado debido a diversos factores.

“ Todo hice, hermana. Nada funcionó porque definitivamente mi edad, sumado el medicamento, más la quimioterapia, no funcionó ”, expresó.

Pese a este resultado alentador, Diana Sánchez aclaró que el procedimiento aún no significa que esté embarazada. La expresentadora explicó que ahora deberá esperar el momento adecuado para realizar la transferencia del embrión a su útero, una etapa clave para conocer si el tratamiento continúa de manera favorable.

“ La fecundación in vitro ha salido favorable y genéticamente bien. Estamos esperando el momento para ponerlo en mi pancita y esperemos que mi cuerpo sea bueno para recibir a mi bebito ”, manifestó emocionada.

Asimismo, la empresaria recordó algunos detalles del proceso que siguió durante los últimos meses para avanzar con su tratamiento. La preparación incluyó constantes controles médicos y la aplicación de hormonas mediante inyecciones, una etapa que también llegó a compartir con sus seguidores.

“ Cuando estaba acá les conté que estaba en el proceso de las inyecciones de hormonas y después de tanto tiempo quedó ”, expresó.

“ Esperemos que mi cuerpo sea bueno para recibir a mi bebito ”, agregó.