Luego de varias semanas marcadas por la controversia tras la denuncia pública de Naldy Saldaña, La Bella Luz volvió a los escenarios en Lima con un concierto gratuito realizado el pasado 5 de septiembre. El esperado retorno convocó a numerosos seguidores, quienes acompañaron a la agrupación en el inicio de esta nueva etapa.

Días antes de su regreso a los escenarios, La Bella Luz había anunciado a través de sus redes sociales una serie de presentaciones programadas para septiembre en Lima y Chiclayo, bajo el lema “Adiós Jamás”. En el material promocional difundido aparecieron los actuales integrantes de la agrupación junto a Óscar Junior Custodio.

En el concierto realizado en Lima también apareció Óscar Custodio, fundador y propietario de La Bella Luz, quien tiempo atrás dejó el liderazgo de la agrupación en manos de su hijo. Su presencia no pasó desapercibida y generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios se preguntaron cuál es el rol que actualmente desempeña dentro de la orquesta.

Frente a las interrogantes sobre quién lidera actualmente La Bella Luz, Custodio declaró a Nueva Q que su presencia en esta nueva etapa tiene como principal propósito respaldar a su hijo, Óscar Junior.

“ Yo lo único que quiero es que la música continúe, que dejen trabajar a mi hijo ”, indicó.

“ Yo estoy atrás siempre, porque sobre mí pesan más de 30 años de trabajo y mi hijo todavía es muchacho y hay cosas que tiene que conocer y para eso yo estoy detrás ”, agregó.

Con más de tres décadas de trayectoria en la música, Custodio señaló que busca acompañar a su hijo en esta nueva etapa de La Bella Luz. Explicó que su intención es compartir con Óscar Junior los conocimientos y la experiencia que ha adquirido a lo largo de los años, además de contribuir al crecimiento y consolidación de la orquesta.

“ Mi hijo no puede abarcar todo, entonces yo tengo que estar para apoyarlo, darle mis conocimientos, mis experiencias y sacar adelante La Bella Luz, hacer más música para el público que nos está apoyando ”, sostuvo.