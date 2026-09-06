El artista griego Argy se presentará en Lima el próximo viernes 4 de diciembre de 2026 en Club Cultural Lima, con un show que combinará música electrónica, tecnología y una propuesta visual de carácter cinematográfico.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la aplicación Bombo, con precios desde S/ 115, según la información difundida por los organizadores.

Argy vuelve a Lima con su propuesta electrónica

Nacido en Rodas, Grecia, Argy inició su trayectoria dentro de la escena underground y alcanzó notoriedad con lanzamientos como “Love Dose”, publicado en 2005.

Posteriormente, canciones como “Ketuvim” y “Tataki” marcaron nuevas etapas en su carrera y reforzaron su presencia dentro del circuito internacional de música electrónica.

Su vínculo con Afterlife y sus colaboraciones con Anyma también contribuyeron a consolidar una identidad centrada en sonidos melódicos, atmósferas intensas y recursos visuales inspirados en la tecnología, la ciencia ficción y el misticismo.

“Aria”, “Sierra” y “Tataki” destacan en su catálogo

Entre las producciones más reconocidas de Argy figura “Aria”, que, según el material promocional del evento, supera los 141 millones de reproducciones en Spotify.

También se menciona “Sierra”, con más de 57 millones de reproducciones, además de “Tataki” y colaboraciones como “Higher Power” y “Voices In My Head”, junto a Anyma, y “Melodia”, con MEDUZA.

Los organizadores señalan que, en conjunto, el catálogo del artista supera los 580 millones de reproducciones en Spotify.

Argy ha pasado por Tomorrowland y EDC

La trayectoria internacional del DJ incluye presentaciones en eventos como Tomorrowland Bélgica, Tomorrowland Brasil, EDC y Dreamstate, además de actuaciones en Estados Unidos, Asia, Medio Oriente y Turquía.

Su propuesta también ha tenido presencia en publicaciones vinculadas con música, moda y cultura, como Rolling Stone y L’Officiel, de acuerdo con la información proporcionada por los organizadores.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Argy en Lima?

El show se realizará el viernes 4 de diciembre de 2026 en Club Cultural Lima.

Argy estará acompañado por una selección de DJs nacionales, cuyos nombres serán anunciados posteriormente.

El lineup completo y las próximas novedades del evento serán difundidos a través de las redes sociales oficiales de Vastion.

¿Cuánto cuestan las entradas para Argy en Lima?

Las entradas para el concierto ya están disponibles mediante la App Bombo.

Los precios parten desde S/ 115, según la información difundida para el evento.