Carlos Cacho volvió a referirse a Magaly Medina durante su programa de streaming de Show.pe, esta vez a raíz de los comentarios de la conductora sobre Gisela Valcárcel y una posible llegada de la productora a ATV.
El estilista cuestionó que Medina haya señalado que Gisela no ingresaría a ATV si ella renovaba su contrato.
Para Cacho, esa posición resulta contradictoria con las críticas que la conductora suele hacer sobre la imagen que proyecta Valcárcel.
“Tan egoísta, tan mezquino, tan infantil, tan escolar, ¿qué dijo? ‘Si yo renuevo acá no entra’... una postura, ella que siempre se la pasa diciendo que ‘Gisela se las da de diva’, se da de reina y ese comentario ¿a qué se le puede asociar? ‘Si yo renuevo acá en ATV, no hay forma de que ella entre’, ¿eso no es una declaración de alguien que se alucina diva?...”, precisó Carlos Cacho.
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