Tilsa Lozano inicia una nueva etapa en la conducción televisiva junto a Gabriel Calvo y el influencer Mateo Cedrón, con quienes estará al frente de “Tres al hilo”, nuevo espacio de Satélite+, el canal digital de Jefferson Farfán.

La popular ‘Vengadora’ contó que el proyecto empezó a gestarse hace más de dos meses y que durante ese periodo participaron en ensayos y en la conformación del equipo. Sobre una supuesta convocatoria directa de Farfán, aclaró:

“¡No! Para nada. Todas mis conversaciones son directamente con el equipo de producción”, expresó para Trome.

Lozano también rechazó las versiones que relacionaban su ingreso al canal con una supuesta intención de enfrentarse a Magaly Medina.

“No todo gira alrededor de la señora, hay que soltar las paranoias. Este es un proyecto lindo en el que estamos trabajando hace meses”, afirmó.

El nuevo programa contará con Lozano, Calvo y Cedrón como conductores y tendrá sus primeras funciones al aire desde el lunes 7 de septiembre.