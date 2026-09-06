Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, y André Bankoff celebraron su matrimonio civil en Brasil y compartieron este especial momento con sus seguidores en redes sociales. La pareja selló su amor rodeada de sus familiares y amigos más cercanos.

“ Oficialmente, Mr. & Mrs. Bankoff ”, escribió ‘Cachaza’ al anunciar que dio este importante paso en su relación antes de la llegada de su bebé.

“ A partir de hoy comienza un nuevo capítulo de nuestra historia. Un capítulo que llega en un momento tan especial, en el que nuestro amor crece junto con nuestros sueños y con la familia que estamos construyendo ”, añadió la modelo brasileña.

A través de un romántico mensaje, Carol Reali expresó la felicidad que siente por haber unido su vida al actor brasileño y destacó los valores que han fortalecido su relación.

“Casarme contigo es seguir eligiendo esta vida juntos, con amor, respeto, complicidad, compañerismo y muchas risas en el camino”, sostuvo.

‘Cachaza’ y André Bankoff firmaron el acta matrimonial acompañados de sus respectivos testigos. Cabe recordar que, meses atrás, Magaly Medina fue quien anunció que la pareja tenía planes de casarse, luego de conocerse que la modelo brasileña se encontraba en la dulce espera de su primer bebé.

“Que nunca perdamos lo que nos trajo hasta aquí y que sigamos encontrando felicidad en las cosas simples y, principalmente, el uno en el otro. Que Jesús sea siempre el centro de nuestras vidas y que nunca perdamos la fe en Dios. Ahora, oficialmente, marido y mujer. Y todavía con toda una vida por delante ”, expresó la brasileña en la publicación.

Tras la ceremonia civil, la pareja celebró este especial momento con un almuerzo íntimo en un restaurante, donde estuvo acompañada por sus familiares y amigos más cercanos.