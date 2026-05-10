Karla Tarazona se refirió a la indirecta de Pamela Franco en su contra, luego de que la conductora de televisión anunciará que iniciará acciones legales en contra de la cantante.

“ Qué flojera me da una mujer problemática, que cree que todo el mundo le tiene envidia, cuando lo que da en realidad es lástima. Descansa enferma, loca, cara de papa, cuerpo de sapo parado ”, posteó la cumbiambera.

La pareja de Christian Domínguez fue consultada por Trome sobre la indirecta y respondió: “ No me interesa absolutamente nada que venga de ese lado, ni lo que haga, ni lo que diga ”.

“ Las cosas se llevan por donde ya lo dije (vía legal), y listo. No hay más que decir ”, agregó.

Pamela Franco asegura que Christian Domínguez y Karla Tarazona nunca cerraron su historia

Durante su participación en el programa Amor y Fuego, Pamela Franco volvió a referirse a Christian Domínguez y Karla Tarazona.

La artista afirmó que en su momento recibió una llamada de Rafael Fernández, quien le advirtió sobre la relación entre ambos, aunque entonces decidió no tomarlo en cuenta.

Según relató, Fernández le dio detalles sobre ese vínculo sentimental. “Rafael me dijo muchas cosas me llamó en su momento, pero yo no le creí”, expresó al recordar la conversación. Además, señaló que, desde su punto de vista, la historia entre Domínguez y Tarazona no habría concluido por completo.

“Hubo una relación que nunca se terminó”, manifestó Franco, al indicar que entre ambos continuó existiendo cercanía. Sus declaraciones volvieron a generar comentarios sobre la situación sentimental del cantante y la conductora.