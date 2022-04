La cantante de salsa Kate Candela sorprendió a sus seguidores al contar que puso fin a su relación con el coreógrafo Kevin Valdizán, con quien mantenía una relación de cuatro años. En una entrevista al diario Trome reveló el motivo de su separación.

Según indicó la salsera al citado medio, su romance no terminó por una infidelidad, y si bien no le cierra las puertas al amor, por el momento no es su prioridad rehacer su vida sentimental o conocer a alguien.

“Toda separación es complicada, pero hoy en día te puedo decir que he aprendido que la vida está llena de momentos, y ese momento complicado ya pasó... Necesito que todos mis sentidos estén enfocados en mi proyecto pues tengo muchas metas pendientes. Por ahora, solo quiero disfrutar de mi trabajo, mi familia y amistades”, contó Candela.

“¡Ay no! Nada de eso. Y si fuese así, creo que no tendría pena en decirlo (que le fueron infiel). Sin embargo, tengo la imagen de Kervin como un caballero y excelente persona”, respondió al ser consultada por una presunta infidelidad.

Sobre la posibilidad de volver a enamorarse, Kate Candela dijo: “No estoy interesada en conocer a alguien, tampoco estoy decepcionada del amor. En mi vida, he tenido personas extraordinarias que me han acompañado y me han brindado momentos únicos”.

Por otro lado, la cantante de salsa indicó que se encuentra enfocada en su carrera musical con su último tema “Elegiste engañarme”, el cual será el preámbulo de otro lanzamiento que espera sea del agrado de su público.

