La cantante salsera Kate Candela vivió en carne propia, por una noche entera, lo que vive un indigente en plena calle. Esto como parte de la secuencia ‘En carne propia’ del programa de entretenimiento ‘Al sexto día’, que se transmite por Panamericana Televisión.

La reconocida artista nacional soportó las bajas temperaturas de la madrugada limeña y buscó una espacio donde pernoctar, tal como lo hacen los ciudadanos sin techo que se desplazan por las arterias de la ciudad.

“Siento que las manos se me congelan, se me ponen duros los dedos”, dijo en el mencionado espacio televisivo.

Kate Candela no evitó quebrarse y llorar por lo difícil que es sobrevivir en las calles ante los peligros que acechan.

“Esto no es vida para nadie. Me pone bastante triste todo. Esto es terrible, no se lo deseo a nadie. No puedo, no aguanto más”, expresó la cantante poco antes de romper en llanto.

La cantante no logró completar el reto y pidió que por favor sea retirada. La producción de ‘Al sexto día’ la ayudó a regresar a su domicilio.

