Katie Leung acaba de conceder una entrevista muy reveladora para el podcast Chinese Chippy Girl en la que confesó que fue objeto de ataques racistas por parte de los fans de “Harry Potter” desde que se unió al elenco de la saga y que fue obligada a callar, por lo que no salió al frente para denunciarlos.

La actriz escocesa de ascendencia china se se unió a la franquicia cinematográfica cuando tenía 16 años para interpretar a Cho Chang, el primer amor del joven mago protagonista de las cintas que era interpretado por Daniel Radcliffe.

Leung, quien ahora tiene 33 años, se sinceró y en sus declaraciones recordó el susto que se llevó la primera vez que puso su nombre en Google tras el estreno de “Harry Potter y el cáliz de fuego”, cinta en la que su personaje apareció por primera vez en 2005 .

“En un momento dado me puse a buscar en Google y me encontré con un sitio web dedicado al fandom de Harry Potter. Recuerdo haber leído todos los comentarios. Y, sí, había mucha m*** racista”, contó sobre este “sitio de odio” creado por personas que la menospreciaban porque no estaban de acuerdo con su elección.

Admitió que en aquel entonces era muy joven y no recibió ningún tipo de preparación ni de información importante sobre cómo lidiar con este tipo de situaciones. Por ese motivo, decidió recurrir a la gente encargada de la promoción del film, quienes le dieron una respuesta que no esperaba.

“Recuerdo que me dijeron: ‘Oh, mira, Katie, no hemos visto estos, estos sitios web de los que habla la gente. Y sabes, si te preguntan eso, solo di que no es cierto, di que no está sucediendo’. (...) Yo solo asentí con la cabeza. Pensé, ‘Está bien, está bien’, a pesar de que lo había visto con mis propios ojos. Yo estaba como, ‘Está bien, sí, solo diré que todo está bien’”, indicó.

Sin embargo, Leung no precisó si esta directiva provino de sus publicistas personales o representantes de Warner Bros. Pese a esta situación que vivió, aseguró sentirse “realmente agradecida” de estar involucrada en un proyecto de esa magnitud, pero que la posición en la que fue colocada fue difícil y no pudo levantar su voz de protesta: “Sigo diciendo, como, ‘Oh, desearía haber dicho algo. Pero no puedes hacer eso“.

