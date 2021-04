Katy Jara y su esposo Marvin Bancayán vencieron por segunda vez a la COVID-19, pero la enfermedad respiratoria le dejó secuelas a la cantante, quien tendrá que superarlas con la ayuda de terapias médicas.

“Gracias a Dios estoy mejor, hoy (ayer) me deben dar de alta, ya no contagio, estoy fuera de peligro. Sin embargo, tengo unas secuelas como tos, dolor en el pecho y la enfermera que me ha venido atendiendo a diario me ha dicho que irá desapareciendo poco a poco, pero debo seguir una terapia”, manifestó al diario Trome.

Jara reveló que su pareja estaba un poco delicado por el coronavirus, a tal punto de que su saturación “bajó muchísimo y su ritmo cardíaco se disparó”, por lo que fueron días de incertidumbre.

“Toda la atención médica fue en casa, le cambiaron los medicamentos y ahora se encuentra mejor. Nosotros vamos a permanecer en casa hasta recuperarnos”, contó al mencionado medio.

Como se recuerda, la cantante se infectó de la enfermedad respiratoria en la primera ola, a mediados del 2020, y venció al coronavirus con medicamentos recetados por ocho días.

