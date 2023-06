Tras el anuncio del fin de su matrimonio con Mark Vito, Keiko Fujimori volvió a pronunciarse sobre su expareja. La lideresa de Fuerza Popular indicó que en la actualidad solo cumplen su rol como padres.

Sin mayor detalles, Fujimori solo expresó que ambos siempre estarán con sus hijas. “Fue una decisión meditada y consensuada por ambos y por respeto a mis hijas no voy a hacer mayor comentario. Puedo señalar que somos amigos y que vamos a ser responsables padres de familia con Kiara y Kaori ”, dijo.

Al ser consultada sobre una posibilidad reconciliación con Mark Vito, lo negó: “ Descarto totalmente volver con Mark ”, declaró para Trome. Por otro lado, habló de la faceta de tiktoker de su exesposo y de cómo ha ingresado a la farándula nacional.

“ Yo he decidido no seguir a Mark, para que no se generen especulaciones, porque a veces salen en las noticias ‘estas personas se siguen’. No, no, no, yo prefiero mantener mi distancia y le deseo mucha suerte ”, concluyó.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)