Kike Suero le responde al Chino Risas por decir que el ‘Jirón del Humor’ limpiará a los cómicos ambulantes: “Es una falta de respeto a la vieja escuela”

Kike Suero brindó una entrevista a Trome y calificó de ‘desatinados’ los comentarios de Cachay, a quien no solo le aconsejó ordenar su vida, sino también criticó al Chino Risas por decir que el ‘Jirón del Humor’ limpiará la imagen de los cómicos ambulantes.

El cómico no dudó en cuestionar las recientes declaraciones de su colega. “ Lo que ha dicho es una falta de respeto, no se puede expresar así de la vieja escuela. No hay respeto para ‘Tripa’, ‘El poeta de la calle’ y ‘Lonchera’, que marcaron historia y abrieron el camino para que ahora puedan llegar a la televisión ”, dijo tajante el humorista.

Hace algunas semanas, Kike Suero saludó el regreso de los cómicos ambulantes a la televisión por Latina y espera que no cometan los excesos que él y sus compañeros realizaron en el año 2000.

“No sé quienes van a estar en el programa ni me han convocado para ese proyecto; pero espero que les vaya muy bien a todos los que participen. Es bueno que la gente tenga más opciones para ver en la televisión, la competencia siempre es importante, pues hay muy buenos humoristas entre los cómicos de la calle, hay gente muy rescatable”, manifestó.

