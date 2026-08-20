Korina Rivadeneira decidió pronunciarse sobre el final de su relación con Mario Hart y reveló cómo afrontó la separación. La modelo venezolana explicó que prefirió guardar silencio hasta ahora para evitar que la situación afectara a sus hijos.

“Yo guardé silencio por todo este tiempo porque en mi vida existen dos personitas a las cuales amo con todo mi corazón y por sobre todas las cosas, mi intención siempre ha sido protegerlos, sobre todo hasta que resuelvan ciertos temas legales y algunos familiares que están pendientes”, señaló la actriz venezolana.

Rivadeneira aclaró que su decisión de hablar públicamente sobre la separación no busca generar críticas ni cuestionamientos contra Hart.

“No estoy haciendo este video para que ataquen a Mario o que cambien la dirección del odio hacia él, no, estoy haciendo este video porque yo también tengo derecho a defenderme y contar parte de la historia que yo viví”, señaló.

En ese sentido, la también modelo reveló que fue Mario Hart quien tomó la decisión de poner fin a la relación.

“ Yo no terminé la relación, quien terminó la relación fue Mario, él decidió darle fin y no solo en una oportunidad, sino en dos oportunidades . Esta vez yo estuve 100% de acuerdo porque soy consciente de que era una relación que ya no daba para más. Yo acepté y decidí reconstruir mi vida. Y es por eso que me resulta tan difícil cuando la gente manda comentarios donde dicen que yo decidí terminar la relación, que él quiere una reconciliación y yo estoy feliz, diciendo que estoy bien así, se me hace muy difícil pensar en que él quiera una reconciliación cuando fue él quien dio final a esto”, sostuvo Korina.

Korina Rivadeneira señaló que su relación con Mario Hart se fue deteriorando con el paso de los años y que la situación llegó a un punto de quiebre tras el nacimiento de su primera hija.

“Mario y yo somos personas muy distintas, pensamientos de vida completamente extremos y cuando nosotros empezamos a salir a mí me enamoró ese punto de encuentro, el hacer deportes extremos, el que nos reíamos siempre, la pasábamos bien, disfrutábamos juntos... Cuando yo me convierto en mamá, empiezan las diferencias y no hubo forma de llenar nunca un punto de encuentro ”, manifestó.

“ Trabajaba, pasaba muchas noches sin dormir, estaba 100% dedicada a mi hija, trabajé estando embarazada, trabajé recién dada a luz, llevaba a mi hija para mis grabaciones, nunca dejé de trabajar ”,añadió.

Rivadeneira señaló que continuó trabajando durante su relación debido a las exigencias económicas de Hart. Asimismo, afirmó que, desde el inicio de su vínculo, ambos asumían sus gastos por partes iguales.

“ Siempre hubo por el otro lado una exigencia económica de mi parte. Mario y yo desde que estamos juntos, hasta las primeras cenas pagábamos 50/50 y esto se mantuvo durante todo este tiempo. Entonces, yo de alguna forma me sentía sobrepasada, era demasiado para mí y sí tuvimos mucha ayuda. Tuvimos una nana, mi suegra que es maravillosa, que es una de las personas que más valor dentro de todo lo que viví, porque fue mi soporte emocional. Nunca toda esa ayuda va reemplazar el hecho de que nosotros como pareja vivamos ese momento juntos, para mí en mi cabeza”, enfatizó.

Rivadeneira contó que en una ocasión planteó a Hart la posibilidad de separarse, pero la decisión quedó sin efecto debido a un asunto relacionado con su hija.

“ Recuerdo que en un momento yo planteé la posibilidad de separarnos, no voy a entrar en detalles pero sí voy a decir que una respuesta que obtuve acerca de una decisión respecto a mi hija me produjo muchísimo terror. Yo siendo una venezolana que pasó por todo lo que pasó por migración, estar sola acá porque no tengo a mi familia, no tengo los contactos... Ese episodio a mí me generó muchísimo terror, a partir de ese momento decidimos continuar de la mejor forma posible dentro de lo que cabe, decidimos seguir criando, viviendo momentos juntos, no quiero borrar todos esos momentos tan bonitos que vivimos porque sí existieron”, indicó la venezolana.