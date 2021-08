Korina Rivadeneira dio su descargo luego que la conductora Magaly Medina señaló que la producción del programa “Reinas del show” tiene un favoritismo hacia la modelo venezolana.

Según señaló la esposa de Mario Hart, todas las integrantes que llegaron a la final de “Reinas del show” merecen estar en dicha etapa del programa por su esfuerzo en cada gala.

“Cumplo con todo para llegar a la final, a la última ronda, pero todo dependerá de qué tan prolija salga la coreografía, si algo falla en la final sería fatal, yo estoy optando por ir a la segura. Y me gustaría llegar a la última ronda con Milena (Zárate) porque ella es una mujer que, como yo, logra todo lo que se propone, la admiro por lo exigente y dedicada que es”, comentó Rivadeneira en entrevista con el equipo de GV Producciones.

“A mí me han atacado tantísimo, yo espero que la gente recapacite, vea y entienda. Yo me he ganado con un problema en donde no tenía nada que ver. Todas la competidoras llegamos a la final en las mismas condiciones. Nadie me está ‘haciendo la cama’ para yo ganar, eso no es así, es muy injusto que la gente piense esto porque yo me vengo esforzando y sacándome el ancho como para que suelten comentarios tan ligeros”, sentenció.

Korina señaló que ella merece llevarse el triunfo en “Reinas del show” por su esfuerzo: “Yo merezco, al igual que todas, llevarme esa corona. Todas nos hemos sacrificado, todas nos hemos sacado el ancho, todas hemos pasado por una lesión, no por las puras dejo a mi bebé en casa tantas horas para ensayar, lo hago porque quiero ganar y me estoy esforzando”.

Rivadeneira será parte de la gran final de “Reinas del show”, evento que se llevará a cabo este sábado 28 de agosto a las 9 de la noche.

