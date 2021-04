Ernesto Pimentel venció a la COVID-19 y retoma las grabaciones de su programa ‘El Reventonazo de la Chola’, el cual viene cargado de muchos humor y de entrevista a diversos personajes del espectáculo peruano.

”Me llena de emoción volver a grabar con mis compañeros, agradezco al público por su apoyo en mis momentos difíciles” , dijo el actor cómico.

Agregó que las personas no deben bajar la guardia ante una posible tercera ola. Por eso, su elenco seguirá con los protocolos sanitarios estrictos en las grabaciones en el canal. Incluso, mencionó que los ensayos previos a la grabación son por Zoom y sólo se quitan las mascarillas solo en el momento de la grabación.

”Nosotros tenemos un sistema de bioseguridad donde solo nos quitamos la mascarilla en el momento de las grabaciones . No bajaremos la guardia y el público tampoco debe hacerlo a pesar que uno puede ser asintomático”, sostuvo.

También recomendó que las personas no se automediquen y que pregunten a expertos en salud en una llamada al Minsa para sus tratamientos.

”Es importante aferrarse a la fe, eso me ha ayudado a mí. Yo he sobrevivido a esta pandemia y se lo agradezco a Dios. Esto no es un juego y todos deben cuidarse”, manifestó.

