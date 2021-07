¡Nuevas confesiones! La Uchulú, la Pánfila, la Cotito e Irving Villavicencio (bailarín de Reinas del Show), se volvieron a reunir virtualmente a través de una transmisión en vivo por Instagram, para hacerles recordar a sus seguidores que voten por la actriz cómica, para que salga de sentencia y, de esa forma, continúe en carrera en Reinas del Show.

En un momento de la conversación entre los artistas de Reinas del Show, La Uchulú comentó que le gustaría bailar de nuevo con Irving Villavicencio, ya que es “muy apasionado”. Además, la tiktoker contó una anécdota que pasó con el bailarín. mientras armaban la coreografía.

“Él me dice, ven aquí y me mueve (...) luego me doy la vuelta yo estaba bailando y pum me da una nalgada y yo le digo que eso no era parte de la coreografía”, comentó entre risas La Uchulú.

Ante los comentarios de la tiktoker, Irving Villavicencio le dijo a La Uchulú que sus comentarios “son fuertes” y que él interpreta un personaje mientras baila.

“No sé en la selva, pero aquí es bien fuerte (...) cuando uno baile interpreta un personaje”, expresó el bailarín.

MIRA AQUÍ LA CONFESIÓN

¿ESTRATEGIA PARA VENCER LA ELIMINACIÓN?

En un momento de la transmisión, Irving Villavicencio comentó que, si votan por la Pánfila y logra salir de la eliminación, él publicará una foto desnudo en agradecimiento. Este comentario no pasó desapercibido por los usuarios que se conectaron al live.

Cabe mencionar que en su cuenta de Instagram, el bailarín ya ha posteado fotos similares, por lo que no sería algo nuevo para él.