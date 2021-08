El legendario actor mexicano Ramón Váldez es recordado con mucho cariño por los seguidores de los diversos programas donde participó. Fue un 2 de agosto de 1998 que se comunicó el fallecimiento del intérprete de ‘Don Ramón’, después de venir luchando por muchos años con un voraz cáncer de estómago, causado por su adicción al tabaco.

A los 64 años, el comediante dejó este mundo pero su trabajo sigue vigente hasta la actualidad. Justamente fueron sus dos hijos quienes tuvieron la gran idea de hacer un documental para la plataforma de YouTube, titulado “Con permisito dijo Monchito”, en honor al personaje de la vecindad que encarnó por casi una década.

Con el fin de contar anécdotas y otros datos nunca antes revelados del actor, sus hijos crearon el proyecto que cuenta hasta el momento con cuatro episodios de poco más de 14 minutos cada uno. Precisamente en uno de ellos, hablan sobre la vez que Ramón participó en un comercial para la televisión peruana.

Ramón Valdés fue un personaje célebre en "El Chavo del 8" (Foto: Televisa)

PANETONES Y TURRONES SAN JOSÉ

En la emisión del programa, el pasado 20 de julio, los presentadores de “Con permisito dijo Monchito” recordaron una de las visitas casuales que Ramón hizo al Perú; donde, sin tenerlo planeado, acepta un contrato para ser la imagen de un comercial sobre panetones y turrones de la popular marca ‘San José’.

“Precisamente en esas fechas de Navidad estábamos en Miraflores, en Perú, y resulta que hay un pan que hacen todas las navidades que se llama Panetón y otro turrón”, comentó el presentador.

¿CUÁNTO LE PAGARON POR EL COMERCIAL?

Según reveló el conductor, durante la visita al Perú, la empresa se contacta con la personalidad mexicana y le ofrece 3 mil dólares americanos por un día de grabación. Esta cantidad sorprende al popular ‘Monchito’, quien accede muy contento y sin avisar a ninguno de sus acompañantes.

El actor falleció a los 64 años (Foto: Captura de video / Youtube)

EL COMERCIAL

Es así como firma el contrato con la agencia “Bon Advertising” y procede a grabar el famoso comercial que generó gran conmoción en los espectadores peruanos. “Cuando venía para Lima, mis cuates me dijeron que no dejara de probar el turrón, y miren con qué turrón me vine a encontrar”, señala ‘Don Ramón’ al inicio de la publicidad.