El pasado 12 de agosto, Carla Carbo Ponce de León, aún esposa de Carlos Galdós, acusó al showman de pedir reducción de alimentos en más del 50% del monto para los dos hijos que tienen en común.

Antes las cámaras del programa “Amor y Fuego”, la ex pareja del comediante comentó que hace tres años ambos ya conciliaron cuando decidieron separarse. Aunque prefirió no precisar los montos, la publicista dijo que el pedido de reducción es de más de la mitad. “Pretende hacer una reducción exagerada”, dijo.

“Tú eres una persona exitosa en todo lo que haces, tienes tus shows, tienes mejor solvencia económica y no sé por qué quieres hacer lo contrario. Tiene varias empresas, no solo una”, contó la ex pareja de Galdós.

¿POR QUÉ CARLOS GALDÓS PIDIÓ BAJAR LA PENSIÓN DE SUS HIJOS?

Tras las declaraciones de Carla Carbo en el programa de Willax TV, el locutor emitió un comunicado a través de sus redes sociales. En dicha publicación, Galdós señaló que lamenta la decisión de su ex pareja por acudir a la prensa para exponer el caso.

Asimismo, indicó que su solicitud de reducir la pensión de sus hijos obedece a las secuelas económicas que deja la pandemia del coronavirus (COVID-19), en especial al mundo artístico.

Además, reveló que el pedido de reducción de manutención le fue comunicada a Carbo por varias vías, incluyendo dos conciliaciones. Galdós pide que los gastos sean compartidos ya que ambos generan ingresos.

“Debido a la pandemia, como todos los profesionales dedicados al entretenimiento, se han visto afectados sus ingresos. La solicitud realizada a la Sra. Carbo, es una reducción de la pensión, comunicada por todas las vías posibles, incluyendo dos conciliaciones. Sabiendo que, como padres, los gastos deben ser compartidos, ya que ambos generan ingresos”, se lee en el comunicado.

El showman también manifestó que no dará declaraciones, solo en el ámbito legal si es que necesario. “La vida y la familia es lo más importante para mi, mantengo un inmenso amor por mis hijos y un profundo cariño y respeto a las madres de mis hijos”, sentenció en su comunicado.

LA HISTORIA DE AMOR DE CARLOS GALDÓS Y CARLA CARBO PONCE DE LEÓN

El viernes 27 de junio de 2014, Carlos Galdós contrajo matrimonio con la publicista Carla Carbo Ponce de León. Este fue el segundo matrimonio del locutor, ya que antes estuvo casado con la empresaria Yolanda Pérez, y de esa unión nació su hija mayor Valentina.

El showman hizo el anuncio de su matrimonio a través de su columna en una conocida revista local. El texto se tituló “Mi novia Godzilla”.

“Oficialmente me plazco en comunicarles que hoy sábado 28 de junio estoy cumpliendo 24 horas de casado y gracias a Dios todo ha vuelto a la normalidad, el síndrome se ha desvanecido”, escribió el locutor.

Carlos Galdós se casó por segunda vez por la vía civil en el 2014 (Foto: Carla Carbo / Facebook)

En aquel entonces, Carbo reveló que el comediante le habló de matrimonio en su primera salida juntos. “El primer día que me conoció (Carlos Galdós), hablamos bastante, me dijo que teníamos que casarnos. Me pareció una persona que iba de frente”, dijo Carla en una entrevista para el diario ‘Trome’.

Sin embargo, en octubre de 2019, Carlos Galdós confirmó en el programa “Magaly TV, la firme” que su matrimonio con la publicista había llegado a su fin un año atrás.

“Yo con dos, pero a mí me va muy bien con los divorcios. Yolanda me lo agradece día a día. Y Carla también”, indicó Galdós sobre su pasado matrimonio con Ponce de León, quien es madre de sus dos hijos, Luca y Camile.