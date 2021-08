La exchica reality Michela Elías habló para las cámaras de Magaly Medina para contar el drama que vive actualmente al ser una persona diagnosticada con depresión.

“Es complicado porque la gente suele verme feliz, suele pensar que soy una loquita en el buen sentido, pero yo sufro en silencio y sufro mucho. No dejo de pensar nunca. Pienso cosas malas y que literalmente si algo me pasara, nadie se daría cuenta, porque a nadie le importo”, dice entre lágrimas para el programa ‘Magaly TV: la firme’.

Asimismo, Michela Elías contó que desde hace varios años padece de problemas fuertes como la anorexia y la bulimia, los cuales se intensificaron cuando dejó el mundo de la televisión.

“Empieza cuando termina ‘Combate’, la mayoría de ahí se fue a ‘Esto es Guerra’ y a mí no me llamaban, no sé por qué. Ahí es que me empiezo a sentir como que soy menos. No sabía qué hacer con mi vida, suena fuerte, pero han sido cinco años que he estado ahí y ya no sabía qué hacer”, confesó la ex ‘combatiente’.

La exchica reality también reveló que desde hace tres semanas ha comenzado su tratamiento psicológico y psiquiátrico para combatir la depresión que padece.

“Uno en redes sociales aparenta algo que no es, las redes sociales no son la vida real”, agregó Michela Elías, quien por el momento ha decidido refugiarse en el gimnasio y libros de autoayuda.

VIDEO RECOMENDADO

Michela Elías arremete contra Mario Hart en ‘Esto es Guerra’

La guerrera Michela Elías no suelta al capitán de los combatientes en ‘Esto es guerra’, Mario Hart y ahora aseguró que hay personas que representan mejor que él al reality ‘Combate’.