Tras conocer el drama que vive la exchica reality Michela Elías a causa de la depresión, Magaly Medina se animó a contar que ella también es una persona depresiva y que fue diagnosticada con esa enfermedad a los 21 años.

“He sido depresiva toda mi vida, desde los 21 años que fui diagnosticada como depresiva. He luchado contra la depresión toda mi vida. Mi gran salvación para mí ha sido siempre mi trabajo”, confesó la conductora de televisión.

“Cuando no tenía ganas de salir de mi cama, cuando solo tenía ganas de dormir y de nunca despertar, tenía tanta pasión por mi trabajo que eso siempre me hacía salir de la cama e irme a trabajar. Pero también tenía obligaciones, tenía un hijo que mantener y que no podía verme todo el día dormida en la cama”, agregó mientras hablaba de su caso en un enlace en vivo con Michela Elías.

Asimismo, Magaly Medina reveló que por muchos años vivió medicada contra la depresión y que tuvo que hacer muchas cosas para ya no estar medicada.

Es así que la conductora de ‘Magaly TV: la firme’ le aconsejó a Michela Elías que no deje su medicación, ya que recién en dos meses podrá ver resultados y allí podrá encontrar qué es lo que realmente le gusta hacer en la vida.

“Por ahora acéptalo, lo que tienes es parte de tu enfermedad, no es que seas rara o extraña. (La depresión) es una enfermedad, eso es como tener una pulmonía o una gastritis, es una enfermedad con la que uno vive”, sentenció la popular ‘Urraca’.

