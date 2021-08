En la última edición de su programa, Magaly Medina tuvo duros calificativos hacia Gino Assereto, ya que el chico reality se volvió a cambiar de look y, además, rompió en llanto al escuchar las declaraciones de Jazmín Pinedo en En boca de todos.

“La historia de amor de Gino y Jazmín siempre sigue siendo noticia todos los días (...)aunque últimamente dieron que hablar porque viajaban juntos, hacían todos juntos y todo el mundo pensó en una posible reconciliación cuando de pronto otra vez, los vimos cada uno en su esquina”, comentó Magaly Medina.

Luego continuó con: “Esos jueguitos en la persona que más ama pueden causar dolor, pero creo que Gino no entiende, creo que es terco (...) no has entendido nada, Gino. La gente ya sufre porque le da la gana de sufrir”,

Recordemos que Gino Assereto no pudo evitar conmoverse al escuchar que Jazmín aceptara que existen días en que necesita que alguien la abrace.

“Ella es una mujer capaz de salir adelante sola, pero yo siempre estaré allí para apoyarla, cuando necesite de alguien, cuando necesite una brazo. Para sostenerla, yo siempre voy a estar allí”, expresó.