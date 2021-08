Paula Manzanal reveló en el programa de Magaly Medina que las “chicas Tulum” han tomado distancia de Macarena Gastaldo, pues ellas creen que la modelo habría filtrado información del grupo a la prensa de espectáculos.

“Nos hemos distanciado un poquito porque en el último viaje no pudo ir. El grupo no estuvo muy de acuerdo de que vaya”, comentó Manzanal.

“En esta farándula no existen amigas, lo tengo muy claro”

Jossmery Toledo confirmó a Magaly que la mayoría de las también “Embajadoras” sospechan de que Macarena filtró información a la prensa para que las graben.

“En realidad no la quieren a Macarena porque, creo que la mayoría sospecha de que ella de repente pasó la voz para la filmación que nos hicieron ese día. Yo solamente di esa información”, dijo la abogada.

Luego continuó con: “En realidad ellas no querían viajar antes que yo les diga esta información. En esta farándula no existen amigas, yo lo tengo muy claro. Por ejemplo, Macarena la considero una amiga, sí también, normal de juerga pues, ¿no?, pero no es que le cuente mis cosas tampoco”.

