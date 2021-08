Este martes 10 de agosto, Tula Rodríguez empezó su programa con un problema con Maju Mantilla, quien reclamó que la conductora pasó más días en Miami junto al productor del magacín “En boca de todos”, Marco Díaz.

“Se acabó el show montado, ya tenemos más de media hora con la ridiculez. A la gente qué le importa si yo he viajado, por último, el alma de esta fiesta soy yo. El productor general se fue conmigo”, contó.

Aún así, el futuro de Tula Rodríguez en el programa se tuvo que poner a votación, pues Mantilla señalaba que la actriz la dejó sola.

Participante de “La Voz” detiene su show

Oriana Montero, participante de “La Voz”, interpretó “Listen” de Beyoncé pero al iniciar su presentación se dio cuenta de un problema con la orquesta y detuvo su show, causando molestia en los entrenadores.

“Tenemos que respetar la competencia, tienes que salir a matar. Estamos en show en vivo y todos merecen respeto”, le señaló Darcourt sobre su acción.

Aún así, Montero interpretó su tema y el público votó para que siga en competencia.

Nicola Porcella no vuelve a Perú

El chico reality Nicola Porcella comentó en sus redes sociales que ya no está en sus planes vivir en Perú, por lo que se quedará en México.

Fue un seguidor quien le consultó en su cuenta de Instagram si volvería a Perú tras su participación en “Guerreros 2021”.

“Ya me quedo a vivir acá”, sentenció. ”Es el programa (Esto es Guerra) que me dio todo, pero ya pasó mi época ahí, ya no es lo mismo y todo pasa por algo. Estoy feliz por el momento que estoy pasando en México. Así que totalmente descartado volver, pero siempre estaré agradecido”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO