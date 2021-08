Paula Manzanal reveló en entrevista con Magaly Medina cuáles son los destinos en el extranjero para conocer millonarios. La modelo aseguró que las playas de Tulum ya pasaron de moda para buscar ‘sugar daddy’ y que Europa es lo más recomendado.

“Si quieres buscar futbolistas tienes que ir a Ibiza, si quieres buscar empresarios de futbolistas y si quieres buscar millonarios, Dubai o Londres. Yo ahí conocí a varios famosos. Ahí va la gente como que más Top”, agregó la rubia modelo.

Paula Manzanal agregó también que en las playas de Italia y Grecia ‘hay puros viejitos y panzoncitos’. “Depende de lo que estés buscando, si ella lo que quiere es un viejito que esté a punto de fallecer, tiene que ir allí. A mi no me gustan los viejitos, me gustan los futbolistas y empresarios”, opinó.

Chicas Tulum

Las llamadas ‘chicas Tulum’ se caracterizan por hacer constantes bailes y retos en TikTok, así como participar en fiestas nocturnas de ciudades como Tulum e Ibiza.

La mayoría de ellas son mujeres de la farándula peruana que iniciaron en algún reality juvenil, se encuentran solteras y viven sus días sin darle explicaciones a nadie. Es por ello que no se sabe mucho acerca de sus fuentes de dinero que les permite tener una vida llena de viajes a lugares soñados.

Otra de las denominaciones que tienen es el título de las ‘Embajadoras de Tulum’, nombre que les colocó la conductora de televisión Magaly Medina.

VIDEO RECOMENDADO:

Paula Manzanal presenta a su hijo Valentino