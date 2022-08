La noche del último lunes 15 de agosto, “La Voz Perú” volvió a vivir un emotivo momento. Y es que la participante Fernanda Rivera, de 15 años, abrió la gala de conciertos, pero los nervios la traicionaron y olvidó la letra de su canción. Lejos de cortar su presentación, los entrenadores tuvieron un noble gesto.

La joven cantante interpretó el tema “Volver a amar”, pero a la mitad de la canción se olvidó la letra y los entrenadores rápidamente de sus sillas para darle su apoyo, siendo Daniela Darcourt quien continuó cantando el tema mientras los demás jurados le pedían a Fernanda que siga.

Christian Yaipén, Daniela Darcourt, Eva Ayllón y Noel Schajris rodearon a Fernanda Rivera y empezaron a darle ánimos para que continúe con su presentación. Finalmente, la joven participante logró terminar su puesta en escena y Cristian Rivero mandó al corte comercial.

“El temor es algo normal, el miedo también, pero de todo eso te tienes que alimentar y tienes que aprender a superarlo. No te preocupes, no muevas la cabeza y no atraigas lo negativo. Tranquilízate, respira y se feliz. No te preocupes, hoy no pasó nada”, fue el mensaje que le dio Eva Ayllón.

“La vida está llena de obstáculos que te van a seguir pasando a lo largo de tu carrera, estás jovencita y eso me alegra mucho. Me alegra que te haya pasado ahorita y que se hayan parado mis compañeros... Esta vez te dimos nosotros la mano, quiero que en tu vida te rodees de buenos amigos, esos que nos hacen falta a los artistas”, añadió su entrenador, Christian Yaipén.

Finalmente, Christian Yaipén ratificó su confianza en Fernanda Rivera y la elegió como la primera salvada de su equipo en la semana final de “La Voz Perú”. Deyker Alexander fue el segundo salvado, eliminando a Sonalí Oré de la competencia.

