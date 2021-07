Lady Guillén se encuentra alejada de las cámaras desde hace varios meses, pero su público sigue pendiente de sus movimientos en redes sociales. La exconductora de “Tengo algo que decirte” aseguró que tiene varias propuestas para regresar a la TV peruana.

“Estos meses han sido unas vacaciones, un descanso, un respiro para ocuparme de cosas personales, no desestimo cualquier propuesta. Uno tiene que ver lo que le conviene, en donde desenvolverse. Estoy analizándolas. Hace unos meses quedó una propuesta en stand-by. No llegamos a un acuerdo y ahora estamos retomando conversaciones”, contó para Trome.

Luego continuó con: “confieso que me gustaría evolucionar en TV, quiero hacer otras cosas, quizá un magazine, pero sin dejar la ayuda social y las soluciones de los vecinos. Ampliarlo un poco más al entretenimiento, un poco de cocina. Tengo la idea loca de hacer un reality en provincias de temas sociales, es una inversión grande lo sé, pocas televisoras lo pueden aceptar. Me pueden ofrecer muchas cosas, pero no puedo dejar la ayuda social”.

Lady Guillén asegura que no se sometió a la banda gástrica

La presentadora se animó a contar sobre la cirugía a la que se sometió y que cambió su estado físico.

“No he hablado mucho del tema, para muchos ha sido sorpresa, estos últimos dos meses he estado en descanso médico. Tuve una cirugía importante para mi salud, eso ha hecho que pueda tener el peso que tengo ahora”, señaló Guillén.

Del mismo modo, contó que dicho paso por el quirófano ha mejorado su salud. “Estoy contenta conmigo misma también. Es lo que debemos irradiar cuando hacemos contenido en redes sociales”, añadió.

