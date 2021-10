Macarena Gastaldo salió al frente para negar las acusaciones de Paula Manzanal, quien dijo que evadía impuestos con su importadora, sin embargo, admitió que tenía propiedades a nombre de terceros.

En una entrevista para “Magaly TV: La Firme”, la modelo argentina fue consultada sobre el destino de la camioneta Mercedes Benz, que manejaba anteriormente, a lo que ella respondió que ya la había vendido, pese a que no estaba registrada a su nombre.

Magaly Medina encaró a la popular ‘Chica Tulum’ y le preguntó si se trataban de testaferros. “¿Cómo vas a vender algo que no está tu nombre? ¿Por qué tendrías propiedades a nombre de terceros?”, cuestionó la conductora de televisión.

La argentina se defendió asegurando que no evadía impuestos: “Yo puedo tener propiedades a nombre de quien yo quiera. No importa que no estén a mi nombre. Yo tengo la constancia que yo las he pagado”, acotó.

Sobre la inversión de casi 20 mil dólares que hizo en importación de equipos tecnológicos, Macarena Gastaldo sostuvo que el monto fue solventado junto a las personas con las que conformó su empresa.

