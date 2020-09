Hace unas semanas se difundió la noticia de que Cristian Zuarez demandó a Laura Bozzo, ya que ella trató de atentar contra la vida del cantante. En una entrevista con el programa “De primera mano”. la conductora de TV afirmó que su expareja está mintiendo una vez más.

Laura Bozzo comentó en la entrevista que nunca quiso atentar contra la vida del cantante, por lo que responderá con una contrademanda.

“El juez no puede dictar amparo si no hay medida restrictiva de la libertad contra la persona. En mi caso no hay nada contra mí”, señaló Bozzo.

Luego, el conductor del programa consultó que si no hay delito que lo perseguiste o que intentaste matarlo, Bozzo respondió: “Pero esa denuncia se desestimó, no se aceptó judicialmente, eso lo está viendo mi abogado. Acá en México no existe difamación y calumnia no existe . Por eso ya vamos a hacer la contrademanda millonarias por usar mi nombre sin ningún tipo de pruebas”.