La difusión de reportes sobre una posible complicación grave de salud de la conductora de televisión Laura Bozzo generó preocupación en el mundo del espectáculo.

La información se difundió rápidamente en las plataformas digitales luego de que la comunicadora Elisa Beristain señalara que la figura televisiva habría sido ingresada de emergencia en un centro médico de Acapulco, México. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes expresaron sus deseos de que se recupere pronto.

Según lo señalado por Beristain, Bozzo habría sido trasladada a un establecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde le habrían diagnosticado deshidratación severay una delicada obstrucción intestinal.

La periodista agregó que, debido a la condición médica reportada, Bozzo necesitaría una intervención quirúrgica prioritaria, que podría incluir la extirpación de una parte del órgano afectado.

Como respaldo de sus declaraciones, la informadora difundió imágenes del presunto ingreso hospitalario de la presentadora. Asimismo, indicó que Bozzo habría acudido a un centro de salud público debido a sus problemas económicos.

Pese a la repercusión que ha generado esta información, hasta el momento no se ha confirmado ni desmentido la versión difundida por la comunicadora.