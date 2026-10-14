Stephanie Cayo habló sobre el momento sentimental que vive junto a Alejandro Sanz. Durante una entrevista con la revista ‘¡Hola!’, la actriz peruana compartió sus sentimientos y los cambios que ha experimentado desde que inició su romance con el cantante español.

La actriz también se refirió a su presente personal y profesional, y aseguró que se siente feliz a pesar de la atención que genera su relación con el cantante. “ Estoy pasando una etapa de mucho crecimiento y creo que me conozco mucho más. Es un momento bonito, de mucho trabajo también ”, sostuvo.

Cayo reconoció que manejar su relación en medio de la atención pública representa un desafío. La actriz explicó que busca mantener su intimidad sin necesidad de ocultar por completo su romance. “ No es fácil, porque, para mí, no hay que irse a un extremo de sobreexponerse o mostrarlo absolutamente todo, pero tampoco ocultarse ”, señaló.

Durante la conversación, Stephanie Cayo expresó su admiración por Alejandro Sanz y reafirmó sus sentimientos hacia el cantante español. “ Es así, es un gran hombre, ¿qué voy a decir del hombre que amo? ”, manifestó la artista peruana.

La intérprete nacional también aclaró los rumores sobre un posible embarazo que surgieron tras publicar una fotografía familiar. La actriz explicó que las especulaciones se originaron por un símbolo incluido en la imagen y admitió que los comentarios llegaron a preocuparla, especialmente por el impacto que podrían tener en su abuela, de 99 años.

Asimismo, Stephanie fue consultada sobre la posibilidad de volver a casarse tras su matrimonio con Chad Campbell. La actriz no descartó que pueda ocurrir en el futuro, aunque señaló que no es algo que le preocupe en este momento. “ Mi mamá me lo pregunta también, y no le contesto. Eso no se sabe nunca, pero no es algo que me quite el sueño ”, afirmó.