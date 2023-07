Laura Bozzo sobre conductoras de TV en Perú: “No me superan. Las demás traen payasitos y hacen show”

Luego de que Laura Bozzo anunciara su regreso a la televisión peruana, la abogada apareició en el programa ‘Sábado con Andrés’ donde aprovechó para enviar un mensajen a sus colegas de la pantalla chica, donde marcó su diferencia de cada una.

Ante las cámaras del espacio de Panamericana TV, la conducta indicó que todo el tiempo que viene dedicándose a la TV, ninguna de las que desempeñan su rubro, la han podido superar. Además, resaltó que solo hacen show y no ayuda humanitaria.

“ En 30 años nadie ha podido igualarme y menos aún superarme, no porque me crea nada, solo por una razón, todas las demás traen a sus payasitos, a hacer su show baratito, pero nadie da una ayuda social, nadie. Y les voy a decir algo más, en México, yo peruana, hubo un caso que a mí me marcó la vida”, expresó.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)